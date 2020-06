Zwaar getroffen Peru telt intussen meer coronabesmettingen dan Italië

Latijns-Amerika is al enige tijd het epicentrum van de corona-pandemie. Vooral Peru, Chili en Brazilië zijn de voorbije weken zwaar getroffen. In Peru zijn intussen meer dan 240.000 besmettingen geregistreerd, meer dan in Italië. 7.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, wat dan wel weer veel minder is dan in Italië (meer dan 34.000 doden).