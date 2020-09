Twee Belgische minisatellieten Picasso en Simba gaan de ozonlaag en klimaatverandering monitoren

De lancering van de satellieten had oorspronkelijk in juli vorig jaar moeten gebeuren, maar toen stortte de draagraket kort na het opstijgen in de oceaan. Een tweede poging, in maart dit jaar, moest door de coronacrisis worden uitgesteld. In juni werden dan weer verschillende lanceerpogingen afgebroken door te slechte weersomstandigheden. Daarop werd beslist om pas midden augustus een nieuwe poging te ondernemen, die op haar beurt werd uitgesteld naar vandaag.