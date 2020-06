Al in december sporen van coronavirus in Italiaans rioolwater, 2 maanden voor eerste officiële besmetting

In elk geval volgen deze onderzoeksresultaten op andere bewijzen dat het virus al veel vroeger in Europa circuleerde dan aanvankelijk gedacht werd. Al voor de eerste officiële gerapporteerde besmettingen en ook voor de eerste officiële gevallen in China gerapporteerd werden - op 31 december.



Zo is uit onderzoek van oude stalen gebleken dat een Franse patiënt die op 27 december behandeld werd voor een longontsteking, toen al besmet was met het nieuwe coronavirus. En ook in Spanje zijn sporen van het virus in afvalwater uit Barcelona gevonden, daterend van midden januari, meer dan een maand voor de eerste besmetting daar werd vastgesteld.

Sinds verschillende wetenschappelijke studies uit onder meer Nederland, Frankrijk en Australië hebben aangetoond dat sporen van het virus in afvalwater opgespoord kunnen worden, houden vele landen stalen afvalwater tegen het licht om de verspreiding van het virus in kaart te brengen.

Het Italiaanse Gezondheidsinstituut begint in juli met een nieuw onderzoek van afvalwater uit toeristische gebieden en later dit jaar volgt een nationaal onderzoek in het hele land.

Italië is een van de hardst getroffen landen door het coronavirus. Tot nog toe zijn al meer dan 34.000 mensen aan COVID-19 overleden.