Artiesten durven tijdens hun carrière al eens van naam veranderen, om welke reden dan ook…

1. Terence Trent D’Arby

"If you let me stay", "Wishing well", "Dance little sister", "Sign your name" en "Rain". Van midden 1987 tot midden 1988 blaakte de Amerikaanse zanger Terence Trent D’Arby van het zelfvertrouwen en scoorde hij de ene wereldhit na de andere. Maar in oktober 2001 veranderde hij zijn officiële naam in Sananda Maitreya.

"Wat er juist gebeurd is, is niet makkelijk te omschrijven. Het heeft niets te maken met religie, ook al zijn er wel religieuze aanrakingspunten. Ik had een leven, maar het was niet het leven waarvan ik droomde. Toen me dan een nieuwe identiteit werd aangeboden, vond ik dat ik dat niet in het belachelijke mocht trekken. Maar besefte ik dat ik de kans kreeg meer te doen dan ik ooit als Terence Trent D’Arby had kunnen doen.", aldus Maitreya in juli 2007 op mannenwebsite AskMen. Hits, als hij die nog zou willen, bleven nadien helemaal uit.