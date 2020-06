"Nog altijd beeld dat we profiteurs zijn": artiesten overwegen acties nu voorstel over uitkering on hold staat

Gisteren lag er een voorstel op tafel in het federaal parlement (op initiatief van de PS en Ecolo-Groen), waarin een poging werd gedaan om duidelijkheid te brengen: kunstenaars en technici die in 2019 twintig dagen aan het werk waren, of tien prestaties kunnen aantonen, zouden toegang krijgen tot een werkloosheidsuitkering. Daarover was meermaals overlegd met de sector, en het voorstel was ook al door de commissie Sociale Zaken geraakt.



Maar in het federaal parlement werd het voorstel gisteren alsnog “on hold” gezet: N-VA heeft een advies van de Raad van State gevraagd, en heeft daarvoor de nodige vijftig stemmen gevonden bij Open VLD, CD&V en Vlaams Belang.