Beringen is Belgische vertegenwoordiger op Europese wedstrijd Green City Award voor meer groen op openbare plaatsen

Volgens burgemeester Thomas Vints van Beringen is de meerwaarde van het project in Beringen dat het een heel breed verhaal is. "Het gaat niet alleen om de mijnsite waar veel groen is maar ook om de avonturenberg bijvoorbeeld die volop in het groen ligt", vertelt de burgemeester. "En verder ook over het park van de directeurswoning van de mijn en het kiosk- en eeuwfeestplein, ze zijn allemaal mee opgenomen in het verhaal. Door dat totaalproject scoorde Beringen het beste en dat is natuurlijk iets om trots op te zijn. "