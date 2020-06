Bestuurder gewond na botsing tegen werfcontainer aan werken op E313 in Beringen

Het ongeval gebeurde gisteravond aan de afrit van de E313 in Beringen, richting Antwerpen. Een bestelwagen nam de afrit en ging uit de bocht. De bestuurder botste tegen een werfcontainer en kwam gekneld te zitten. Brandweer, politie en MUG kwamen ter plaatse. De bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de man gedronken had.