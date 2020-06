Blokfluitiste na ondertitelingsblunder: "Mijn spreeksnelheid viel helaas niet bij iedereen in de smaak"

Het was even schrikken voor de kijkers van het praatprogramma "Op1" op de Nederlandse televisie afgelopen dinsdagavond. Plots verscheen immers een vrij ongepaste opmerking in de ondertiteling bij de woorden die blokfluitiste Lucie Horsch uitsprak. "Kan je was lang minder snel praten kutwijf" verscheen op het tv-scherm bij degenen die via Teletekst het gesprek wilden meevolgen. De Nederlandse Publieke Omroep, NPO, bood daarna snel zijn excuses aan, maar via sociale media ging de blunder toch viraal. Horsch zelf vindt het jammer dat er zoveel aandacht aan besteed wordt.