Britten bouwen gigantische batterij op vloeibare lucht

Opslagtechnologieën op grote schaal zijn cruciaal voor de verdere opmars van hernieuwbare energie. Groene stroomproductie met zonnepanelen of windturbines, is qua kostprijs concurrentieel tegenover fossiele energie, maar de stroomproductie is tot nu toe te afhankelijk van de weersomstandigheden. Met deze nieuwe technologie zou groene stroom beter beschikbaar moeten zijn, onafhankelijk van zonneschijn of wind.

Voor grootschalige systemen werd tot nog toe vooral gebruik gemaakt van het omhoog pompen van water naar stuwmeren. Die techniek is echter alleen mogelijk in bergachtige gebieden. Systemen die met vloeibare lucht werken zijn veelbelovend omdat ze vrijwel overal toegepast kunnen worden, want lucht is gelukkig overal ter wereld aanwezig.