Biermerk "Brugse beer" moet uit de rekken

Het biermerk "Brugse beer" moet nu binnen de 2 weken volledig verdwijnen. Per achtergebleven flesje moet de brouwer een dwangsom van 2.000 euro betalen. De brouwer gaat in beroep tegen het vonnis, maar weet ondertussen wat gedaan.

“We kunnen niet anders dan de flesjes, bijna 4.000, terughalen. Of beter gezegd: omwisselen. In totaal hebben we een voorraad van 50.000 flesjes die we van een nieuw etiket moeten voorzien. Ook al onze reclameborden moeten we vervangen. Natuurlijk kost dat veel tijd en vooral veel geld, maar niet zoveel als die hoge dwangsommen. Het vonnis is bijzonder streng. Wij willen helemaal niet teren op de naam van het café. Ons bier is genoemd naar de eeuwenoude legende van de Brugse beer. Dat de rechter daar nu één iemand exclusiviteit op geeft, is onbegrijpelijk.”