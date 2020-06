Twee nieuwe bossen in Brussegem, inwoners kunnen mee beslissen

Het bestaande geboortebos wordt een speelbos. “Het speelbos is een plaats waar kinderen kunnen gaan ravotten in een heel natuurlijke omgeving. We gaan het bos verder beheren en er speeltuigen en natuurlijke speelelementen in plaatsen”, zegt schepen Toon Luypaert.

De gemeente organiseert een participatiemoment op donderdag 2 juli om 20 uur in de gemeentelijke Feestzaal Brussegem. Inschrijven is wel verplicht en kan via www.merchtem.be/groenerandbrussegem.