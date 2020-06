Beroemde bus van Christopher "Into the wild" McCandless in Alaska is weggehaald

Christopher McCandless, een jonge student uit Californië, verbrak als 22-jarige in 1990 alle banden met de maatschappij en begon als zwerver door de VS te reizen. McCandless was gefascineerd door Alaska en wilde er in de natuur rondtrekken, in zijn eigen voedsel voorzien, ook al had hij geen enkele ervaring met overleven in de wildernis en had hij geen uitrusting. In 1992 begon hij aan zijn grote avontuur. Hij stuitte er op een bus waar hij zijn uitvalsbasis van maakte. Na allerlei ontberingen en vergeefse pogingen om contact te maken met de bewoonde wereld, stierf hij er in augustus 1992.



In 1996 schreef Jon Krakauer een boek over het leven van McCandless met als titel "Into the wild", gebaseerd op het dagboek dat in de bus werd teruggevonden. Acteur en regisseur Sean Penn verfilmde het in 2007 onder dezelfde titel, met Emile Hirsch in de hoofdrol en met muziek van Pearl Jam-zanger Eddie Vedder.

Het verhaal en de levensfilosofie van Christopher McCandless spreekt tot de verbeelding. Zeker sinds het boek en de verfilming wilden honderden mensen de plaats bezoeken waar de jonge avonturier zijn laatste dagen doorbracht, als een soort bedevaartsoord. Het buswrak is ook altijd blijven staan. Tot nu.

