Twee Canadezen beschuldigd van "spionage" in China

Michael Kovrig, een voormalige diplomaat, en Michael Spavor, een zakenman, werden al in december 2018 gearresteerd. Dat gebeurde - toevallig of niet - enkele dagen nadat in Vancouver Meng Wanzhou was opgepakt, topvrouw en dochter van de stichter van Huawei, op vraag van de Verenigde Staten. Dat land verdenkt haar van bedrijfsfraude in zakendeals met Iran. Canada zag in de arrestaties in China meteen een vergeldingsdaad, maar China ontkende dat.