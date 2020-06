Oppompverbod in West-Vlaanderen tijdelijk opgeheven

Voor Joris Van de Vyvere, landbouwer in Tielt, was de regen zeer welkom. "Mijn mais ligt al zes weken te wachten in de grond om te ontkiemen. Maar door het oppompverbod even op te heffen, kunnen we ook onze voorraden weer aanvullen. Want het wordt volgende week opnieuw droog."

De regen van de voorbije dagen was hevig en volgens Joris Van de Vyvere zeker niet ideaal: "Die zware stortregens kunnen de grond ook wegspoelen, maar dat beter dan niets." Het grondwaterpeil is ook niet echt gestegen. "Maar de IJzer staat nu 22 cm boven het streefpeil", zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé. "In plaats van dat water af te voeren naar de zee is het beter de strategische voorraden aan te vullen."



"De komende weken wordt het wellicht weer droog maar water is nu eenmaal belangrijk voor de landbouw. Zeker in deze periode", zegt de gouverneur. "West-Vlaanderen heeft bijvoorbeeld 1.250 hectare bloemkolen die nu water nodig hebben. Dus economisch is dat zeker belangrijk. We doen er niemand kwaad mee, maar het is en blijft een tijdelijke opheffing van het captatieverbod."