Europees president Charles Michel hoopt op doorbraak over relanceplan op EU-top midden juli

"Er tekent zich een consensus af - dat is positief - maar u mag de moeilijkheden niet onderschatten", aldus Michel na zijn elektronische overlegronde van vandaag. "We willen tegen midden juli een fysieke topbijeenkomst in Brussel organiseren." Op die Europese top zou Michel concrete voorstellen doen, in de hoop tot een gezamenlijke beslissing te komen.

Vandaag dus nog geen doorbraak, maar misschien wel volgende maand. Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft alvast niemand in vraag gesteld dat de EU 750 miljard gaat lenen. Over de besteding van het geleende geld - subsidies en/of leningen aan de lidstaten - blijven de tegenstanders op hun standpunt. Daarnaast zijn er ook vragen over de criteria om het geld te verdelen - wie krijgt hoeveel en op basis waarvan? - en over de duur van de leningen aan de lidstaten.

Premier Sophie Wilmès (MR) is optimistisch. "In februari hadden we twee grote groepen die het niet eens met elkaar waren. Vandaag groeien de standpunten naar elkaar toe en is iedereen het ermee eens dat er snel moet worden gereageerd op de economische crisis."