Covid-19 kan zich harder laten voelen bij mensen met bloedgroep A, Rode Kruis sust: "Geen paniek"

"We willen benadrukken dat er geen reden is tot paniek", zegt stelt biochemica Nena Testelmans, die als interne wetenschapsjournaliste werkt bij Rode Kruis-Vlaanderen. "Het is niet omdat je bloedgroep A hebt, dat je in het ziekenhuis zal belanden met ernstige ademhalingsproblemen eens je besmet geraakt met het coronavirus. Het is zelfs helemaal (nog) niet zeker dat je bloedgroep een impact heeft op het ziekteverloop wanneer je besmet bent én bovendien zijn er nog veel meer andere factoren die dat verloop mee bepalen."