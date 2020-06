Mia richtte 20 jaar geleden Dag van de Schoonmaak op: “Poetspersoneel krijgt nu veel meer respect"

In 2008 besloot ze dat het tijd was om de naam van ‘haar’ dag te veranderen. “Toen ik ermee begon, werkten er enkel vrouwen in de poetssector”, vertelt Mia. “Maar er kwamen steeds meer mannen bij. Daarom hebben we er de Dag van de Schoonmaak van gemaakt.”

Toevallig ligt de huidige redactie van Radio 2 Limburg in het oude rijkswachtgebouw in Hasselt, waar Mia vroeger werkte. “Ik heb altijd in het nieuwere gebouw op de Luikersteenweg gewerkt, maar ik kwam hier af en toe vervangingen doen.” Ondertussen is Mia al enkele jaren met pensioen, maar ze blijft de Dag van de Schoonmaak wel promoten.