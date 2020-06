Dialectwoorden op spandoeken in Herentals: "We zien dat het dialect verdwijnt"

De stad Herentals wil deze zomer het plaatselijke dialect in de kijker zetten. Daarom heeft ze inwoners op Facebook gevraagd wat hun favoriete dialectwoord is. De meest opvallende of populaire woorden zullen deze zomer overal in de straten van Herentals opduiken. Luisteraar Myriam die in Herentals naar school ging, deelde alvast haar favoriete dialectwoorden in Start Je Dag.