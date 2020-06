Dilbeek wil Brusselse overlastjongeren weren: "Tonen dat politie ze in het oog houdt"

De Dilbeekse politie heeft met bijstand van andere politiezones afgelopen week tientallen jongeren gecontroleerd in het park achter het gemeentehuis. "We begrijpen dat het hier rustiger vertoeven is dan in een grootstad als Brussel en iedereen is natuurlijk vrij om te gaan en te staan waar hij of zij wil. Maar verschillende inwoners hebben ons gesignaleerd dat de situatie uit de hand liep", vertelt Segers. "Groepjes van tien of twaalf jongeren komen hier samen en gedragen zich na zonsondergang vrij agressief. Ze laten mensen niet door op straat of zoeken bewust discussies op. Voorlopig gebeurt dat zonder fysiek geweld of diefstallen."