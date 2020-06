Bestelwagen rijdt in op staart van file: E17 alweer afgesloten in Destelbergen

Na - alweer - een ongeval ter hoogte van de werkzaamheden in Destelbergen is de E17 volledig afgesloten in de richting van Gent. Dit keer is een bestelwagen ingereden op een vrachtwagen die in de staart van een file stond.

De bestuurder van de bestelwagen raakte zwaargewond en zit gekneld in zijn voertuig. De brandweer is de man aan het bevrijden. De vrachtwagenchauffeur kwam er met de schrik af. Het parket komt ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Intussen wordt al het verkeer omgeleid via de parallelweg naar de R4, de ring rond Gent. Wie van Antwerpen naar de kust rijdt, neemt beter de E34.

