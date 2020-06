Eerste wielerkoers na corona in Wezemaal: “We moesten iets terugdoen voor de wielersport”

Intussen hebben ploegen als Deceuninck-Quick Step, Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix al laten weten dat ze van de partij zullen zijn. Er mogen sowieso maar 200 renners deelnemen en ook in de aankomstzone is het publiek beperkt tot 200 toeschouwers. “We bekijken nog hoe we dat gaan doen, maar waarschijnlijk gaan we de vertrek- en aankomstzone afsluiten en publiekvrij houden. We hebben daarom ook gekozen voor een ronde van 15 kilometer van Wezemaal naar Gelrode en Nieuwrode en terug, zo is er plaats genoeg op het parcours om de wielrenners te zien", aldus Marc.