Eglegemvijver in Hombeek gesloten door blauwalg: "Een streep door de rekening van zeilclubs"

De kwaliteit van het water wordt elk jaar maandelijks gecontroleerd, van april tot oktober. In dat rapport staat dat blauwalg is vastgesteld door een visuele waarneming. "Ik wil die vaststelling niet in twijfel trekken maar zelf zie ik niets op het meer liggen. Wij zouden graag een effectieve analyse en meting hebben van de toxicologische waarde", zegt Meykens.

De clubs moeten nu dichtblijven tot de blauwalg verdwenen is. "Als we denken dat de blauwalg weg is, komen ze opnieuw een analyse doen. Maar hoe moeten wij nu zien of het weg is of niet? We hebben geen idee hoe lang dit gaat duren", klinkt het.