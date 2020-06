Facebook verwijdert advertentie van Trump voor gebruik nazi-symbool

Facebook heeft enkele advertenties van het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump verwijderd omdat er een nazi-symbool in voorkwam. Het gaat om een omgekeerde rode driehoek. In de concentratiekampen in nazi-Duitsland moesten communisten en politieke gevangenen een badge met dat symbool dragen. Het team van Trump gebruikt het voor Antifa, de extreem-linkse groepering die volgens Trump verantwoordelijk is voor de rellen bij enkele Black Lives Matter-betogingen.