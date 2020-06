Een voorpagina, een schilderij en een boek: eerste teken van leven van geroofde Van Gogh, maar het mysterie blijft

Brand is zeker: het schilderij op de foto's is het echte. "Er bestaat geen enkele twijfel in mijn geest dat dit het authentieke werk is", zegt hij. En daar heeft hij enkele goede redenen voor. Dat de achterkant van het schilderij afgebeeld is, bijvoorbeeld, want dat is een soort digitale vingerafdruk. "Een voorkant van een schilderij kan je overal vinden op internet en kan je namaken", vertelt hij aan een Nederlands mediabedrijf dat een reeks over hem maakt. "De achterkant kan je niet namaken. Daar staat waar het verkocht is, tentoongesteld is. Dat zijn etiketjes die alleen bekend zijn bij de eigenaren."

