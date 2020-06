Franse bagageafhandelaar Alyzia SAS vervangt failliete Swissport voor zes maanden

"Alyzia heeft in zijn offerte aangetoond dat het op zeer korte termijn kan opstarten en het kan de nodige garanties bieden om op een veilige, correcte en kwalitatieve manier afhandelingsdiensten aan te bieden aan de luchtvaartmaatschappijen", zegt de luchthaven.



Het is volgens Brussels Airport de bedoeling dat Alyzia minstens een deel van het personeel van Swissport Belgium opnieuw aan het werk zet, maar het is aan het Franse bedrijf om dat te regelen. "We hebben het hen warm aanbevolen", zegt luchthavenwoordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. "Maar het zal natuurlijk afhangen van welke klanten ze binnenhalen."

Alyzia kan niet zomaar de contracten van Swissport overnemen. Er zal opnieuw onderhandeld moeten worden. "Er zijn nu weer twee afhandelaars, maatschappijen hebben dus keuze. De markt kan zijn ding doen", zegt Chioua Lekhli.

Brussels Airlines maakt intussen al gebruik van de diensten van Aviapartner. Het is nog niet duidelijk of dat een definitieve keuze zal worden. "Er zal nu een procedure starten om uit te maken wie op lange termijn onze afhandelaar zal worden. We zullen de zaak evalueren", zegt woordvoerster Kim Daenen van Brussels Airlines.