Franse campings ideale vakantieplek in tijden van corona? "Mensen zitten hier in de buitenlucht, zonder beperkingen"

Het loopt nog niet zo vlot met de boekingen. Vooral Nederlanders, toch fervente kampeerders bij onze zuiderburen, aarzelen blijkbaar nog om te boeken. Toch is een camping de ideale plek om met vakantie te gaan, zeggen de Franse campinguitbaters.

"Vergeleken met een hotel is het grote verschil hier dat wij in een park van 11 hectare liggen. De mensen zitten hier in de buitenlucht en daar heb je geen beperkingen", zegt Jean-Philippe Bravay, eigenaar van een camping in Volonne, in het zuiden van Frankrijk.