Gevangenen dagvaarden Belgische Staat omdat ze geen online les mogen volgen aan KU Leuven

"Studeren is een basisrecht. Dat staat ook in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens", vindt de advocaat. Drie gedetineerden willen een opleiding Informatica volgen. "Dat kan ik alleen maar toejuichen. Als die mensen ooit vrijkomen, dan komen ze in een wereld terecht waarin informatica enorm belangrijk is. We vragen geen geld, alleen dat de rechtbank een dwangsom oplegt als Justitie hen dat blijft weigeren." Als de gedetineerden hun gelijk halen, zou dat een belangrijk precedent kunnen zijn waar het Gevangeniswezen in de toekomst rekening mee moet houden.