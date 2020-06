Toeristen wandelen en fietsen over Romeinse heirbaan "Via Belgica" 

"Het is de bedoeling om de Romeinse heirbaan opnieuw toegankelijk te maken via een fiets- en wandelroute en via een app", legt Peter Neven (CD&V), schepen van Heemkunde in Riemst, uit. "We willen ook de lokale handelaars betrekken bij het project. Er doen al drie handelaars mee. Aan hun winkel hangt er een plaatje dat je met een app kan scannen. Zo krijg je informatie over de Romeinse weg én over de handelaar zelf."