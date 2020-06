Hoe moet het verder met de formatie? Ook zonder tripartite zijn de centrumpartijen op elkaar aangewezen

Toch blijft de conclusie van Rousseau en Magnette een wake-up call aan de drie klassieke politieke families: dat ze van oorsprong bij elkaar aanleunen en ze dus hun inhoudelijke en ideologische toekomst beter zoeken in het gemeenschappelijke centrum. Hun toekomst ligt niet in het nahollen van extreme partijen of het overnemen van die thema's waardoor ze hun eigen succesthema's verwaarlozen. Hiermee versnellen ze enkel de centrifugale kracht die de centrumkiezer richting buitenrand doet vliegen.

Dat evenwel niet alle zes centrumpartijen staan te springen voor een tripartite, is niet te verwonderen. Samen hebben de zes immers geen meerderheid. Een minderheidsregering met gedoogsteun of wisselende meerderheden per onderwerp - wat Rousseau verleidde tot een nieuwe definitie van "relatieve meerderheid" - kan blijkbaar in het buitenland. Zo'n regering is echter veel moeilijker in een land zonder nationale partijen.

Van oorsprong waren liberalen, socialisten en christendemocraten - in afwisselende formaties - de staatsdragers van de Belgische democratie en de realisatoren van de staatshervormingen. Ook in Europa waren de drie 'verwante' en dus elkaar aanvullende politieke ideologieën van het centrum de leveranciers van het Europese gedachtegoed en de scheppers van wat vandaag de Europese Unie is.

