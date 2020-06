Hubert Vannijvel is het beu: "Niks te maken met Bende van Nijvel, maar word al jaren moordenaar genoemd"

Deze week haalde de criminele bende opnieuw het nieuws en werd de wonde bij Hubert Vannijvel weer opengehaald. "Het is als een zweer die blijft etteren. Er zijn ook al boeken over de Bende van Nijvel geschreven en nog nooit heeft iemand zich geëxcuseerd voor het schenden van mijn naam." Vannijvel beseft dat de kans klein is dat de naam van de Bende van Nijvel na zoveel jaar nog zal veranderen, maar toch hoopt hij daarop. "Dat ze de namen gebruiken van degenen die daarbij betrokken waren. Ik zit daar voor niks tussen. Stel je dat maar eens voor dat ze jouw naam bekladden."

N.v.d.r.: De criminele bende kreeg haar naam in 1983 na een overval op een supermarkt in Nijvel, waarbij drie doden vielen. In het Frans zit er geen verwijzing naar Nijvel in de naam. Daar worden ze Les tueurs du Brabant genoemd.