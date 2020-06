"International Selfie Day": als beroemdheden een selfie opsmukken…

"Er was een feestdag voor hamburgers, voor tequila, voor donuts. Je kon het zo gek niet verzinnen of het bestond. Dus dacht ik, tijdens een pauze in mijn radioprogramma: "Waarom zou ik niet starten met een feestdag om de selfie in het zonnetje te zetten?"" Het was 2014 en betekende voor de Amerikaanse dj Rick McNeely de start van de "National Selfie Day" en dat op 21 juni. Omdat de selfie almaar aan succes won, werd in 2019 beslist om één dag later, op 22 juni dus, zelfs een "International Selfie Day" in het leven te roepen. Want met de gsm, smartphone of webcam in de hand blijken allerlei dingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld beroemdheden, al dan niet onverwacht, mee op de selfie krijgen. Dat leverde in het verleden vaak opvallende en soms grappige resultaten op.