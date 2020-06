Johnson & Johnson stopt verkoop van crèmes voor wittere huid

Johnson & Johnson stopt met de verkoop van zijn Clean & Clear Fairness producten, die verkocht worden in India, aldus een woordvoerder aan Reuters. Eerder maakte het bedrijf al bekend zijn Neutrogena Fine Fairness producten, die in Azië en het Midden-Oosten beschikbaar zijn, niet langer te verkopen.

"De voorbije weken kwam er discussie dat sommige namen of beweringen van onze producten om donkere plekken weg te werken zouden inhouden dat een witte huid beter is. Dit was nooit onze bedoeling - een gezonde huid is een mooie huid", klinkt het.