Kinderarmoede blijft vooral in provincie en stad Antwerpen een probleem

"Kansarmoede is een multidimensioneel begrip", legt Diederik Vancoppenolle van Kind en Gezin uit. "We kijken naar inkomen, arbeid, opleidingsniveau van de ouders, huisvesting en dergelijke meer. We zien voor de provincie Antwerpen dat 9 op de 10 kinderen in armoede in een gezin leven met een laag inkomen. Dat inkomen is dus heel belangrijk, maar dat heeft ook te maken met de werksituatie en het opleidingsniveau van de ouders."

Naast de stad Antwerpen hebben ook kinderen in Boom en Turnhout meer kans om in armoede op te groeien.