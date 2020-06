Kleuter in Sint-Pieters-Leeuw besmet met coronavirus: volledig klasje in quarantaine

Het kind had geen symptomen, maar tijdens een controle testte het toch positief op COVID-19. "Donderdagavond zijn we op de hoogte gebracht. Ook de ouders van de schoolkinderen zijn ingelicht", vertelt schepen van Onderwijs in Sint-Pieters-Leeuw An Speeckaert (CD&V). "De school heeft de coronamaatregelen altijd strikt opgevolgd. Daardoor moeten enkel de klasgenoten van de kleuter in kwestie en twee volwassenen in quarantaine."

De schepen benadrukt dat er geen reden is tot paniek. "We zijn uiteraard geschrokken, maar net omdat in onze scholen alle maatregelen toegepast worden kunnen we de ouders toch wat geruststellen." De kinderen en de volwassenen die met de besmette kleuter in contact zijn gekomen, zullen ook getest worden op het coronavirus.