KU Leuven gaat voor "zo normaal mogelijk" academiejaar 2020-2021: "We willen de studenten hun campusleven teruggeven"  

Al hangt alles af van de manier waarop het coronavirus in ons land evolueert. "Wij organiseren op dit moment een harmonicaprincipe, waarbij we meer studenten in onze aula's zullen hebben op het moment dat de circulatie van het coronavirus laag is en minder studenten wanneer de circulatie hoog is. Maar dat altijd vanuit het principe dat we het maximaal mogelijke op de campus organiseren. Ik ga er van uit dat we aan het begin van het academie jaar heel veel zullen kunnen doen. Maar we werken ook een rotatiesysteem uit, waarbij je in geval van meer viruscirculatie een deel van de studenten een hoorcollege op de campus laat volgen en de rest thuis online via streaming. En dat je de volgende les een ander deel neemt, dus dat iedereen om beurt op de campus komt. Voor de praktijkvakken kiezen we er voor om die allemaal te laten doorgaan op de campus zelf. Natuurlijk houden we bij elke les rekening met voldoende afstand en zullen er ook mondmaskers gedragen moeten worden. Maar naast deze maatregelen zullen handhygiëne, ventilatie ook belangrijk zijn."