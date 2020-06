Leuven investeert 10 miljoen euro in heropstart na corona

Meer dan 100 initiatieven en een investering van 10 miljoen euro., dat is het hulpplan na de coronacrisis in Leuven. Bedoeling is de sectoren die het hardst getroffen zijn, te steunen. Dat vertelt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) op een persconferentie. "Dat gaat over verenigingen in de sport en cultuur, maar ook handel, horeca en de welzijnssector. Speciaal voor hen hebben we verschillende steunmaatregelen zoals het wegvallen van belastingen, en een grote promotiecampagne."