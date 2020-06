Liveblog: Nieuwe maatregelen om financiële gevolgen van corona te verzachten

In de Verenigde Staten zijn de voorbije 24 uur 687 sterfgevallen door het nieuwe coronavirus gemeld. Dat blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University. In totaal zijn in de VS nu 118.421 overlijdens geregistreerd als gevolg van corona. Het is al de achtste dag op rij dat in de dagelijkse balans melding wordt gemaakt van minder dan 1.000 nieuwe in de VS.

Er zijn volgens Johns Hopkins nu 2.189.056 besmettingen bevestigd. De Verenigde Staten blijven zowel in aantal besmettingen als in aantal overlijdens het zwaarst getroffen land ter wereld.

In de VS is de eerste golf van het virus nog niet voorbij. De epidemie verplaatste zich van New York en het noordoosten van het land naar een grote strook in het zuiden en oosten van het land, naar staten zoals Arizona, Texas en Florida. Ook in Oklahoma, waar president Donald Trump komend weekend zijn eerste campagnerally houdt, is er een piek.

Desondanks zijn geen nieuwe quarantainemaatregelen nodig. Dat heeft Anthony Fauci, de topwetenschapper die het Witte Huis adviseert over de aanpak van de crisis, gezegd aan het persagentschap AFP. "Ik denk niet dat we gaan praten over een terugkeer naar de lockdown. Ik denk dat de discussie zich meer zal concentreren om te proberen om de regio's waar een opstoot is, beter te controleren."

Fauci begrijpt ook het belang van de vraag naar een terugkeer van "een zekere vorm van normaliteit in onze interactie met andere landen". Maar hij was niet in staat om te voorspellen wanneer de grenzen voor Europeanen opnieuw open kunnen gaan, al wordt de situatie wel bijna elke dag opgevolgd.