Magneetvissen verboden in Oostends park, want vijver zit vol munitie

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) vindt het te gevaarlijk om daar nog te magneetvissen: “Blijkbaar is de vijver van het Maria Hendrikapark een plaats waar in het verleden munitie werd gedumpt. Wat de magneetvissers hebben bovengehaald, is heel gevaarlijke munitie. We laten nu al die explosieven eerst weghalen door DOVO, de ontmijningsdienst van het leger.”