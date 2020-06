Hulpdiensten moeten uitrukken nadat man in de Dijle was gesprongen voor weddenschap: "Had veel slechter kunnen aflopen"

De politie van Mechelen waarschuwt om bij dit warme weer niet zomaar in het water van de Dijle te springen. De hulpdiensten moesten gisteravond uitrukken om een man te redden die in het water gesprongen was aan de Haverwerf, in het centrum van de stad. Toen ze aankwamen, was de man op eigen kracht al uit het water geraakt.

"Het bleek om een weddenschap te gaan tussen cafégangers", zegt Dirk Van de Sande van de politie. "Hij mag zich aan een fikse boete verwachten, want zwemmen in de Dijle is verboden. Het is ook gevaarlijk. Het water is nog veel te koud en je kan een thermische schok krijgen."