Volg LIVE: de persconferentie met de voorstelling van Frederik Delaplace, de nieuwe CEO van de VRT

Rik Van Cauwelaert, politiek commentator bij De Tijd, denkt dat Delaplace "de juiste man op de juiste plaats" is, zo zegt hij in "Nieuwe Feiten" op Radio 1. "Hij heeft bij de transformatie van De Tijd getoond dat hij van aanpakken weet. Hij heeft van die nichekrant een krant gemaakt die in het algemeen debat meespeelt en die toch die degelijkheid heeft behouden, zonder saai te worden."

Van Cauwelaert omschrijft hem ook als iemand met een open geest en met een blik op de toekomst. "Hij heeft een heel goede vista op wat nieuwe media aangaat en hoe je daarmee omgaat. Want in die omslag naar die nieuwe media heeft De Tijd geen fouten gemaakt: daar is heel rustig en op lange termijn gedacht. Zo iemand is hij wel."