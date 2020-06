In het noorden van Europa is midzomernacht een populair feest. In Zweden neemt ongeveer iedereen eraan deel, en komen er gewoonlijk ook veel buitenlandse toeristen op af. Maar door corona verloopt het deze keer kleinschaliger. Gelukkig is alles te volgen via streaming, iets wat vooral een grote steun betekent voor de deelnemende artiesten.