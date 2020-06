Minister Bellot (MR) en NMBS zijn het eens: twaalfrittenkaart voor iedereen die het wil

De gratis tienrittenkaart die die corona-superkern had beloofd wordt een twaalfrittenkaart. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft daarover een akkoord bereikt met de NMBS. De kaart moet aangevraagd worden en is op naam. De gebruiker krijgt 2 ritten per maand, over een periode van 6 maanden. Om alles digitaal en administratief in orde te krijgen zullen de gratis ritten pas vanaf halfweg augustus ingaan. De twaalfrittenkaart komt vanmiddag ter sprake op de kern.