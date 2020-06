400 miljoen extra voor de zorg, laagste inkomens beter beschermd: deze nieuwe steunmaatregelen krijgen groen licht

Een wetsvoorstel van PS en Ecolo-Groen dat artiesten en technici uit de cultuursector makkelijker toegang moet geven tot werkloosheidsuitkeringen, is dan weer niet door de Kamer geraakt. Het plan was om kunstenaars en technici die in 2019 10 prestaties of 20 gepresteerde werkdagen in de cultuursector kunnen aantonen, toegang te geven tot werkloosheid. De werkloosheidsuitkering vermindert ook niet wanneer er inkomsten zijn uit auteursrechten of naburige rechten. Beide maatregelen zouden geldig zijn tot het einde van het jaar.

Het voorstel was al door de Kamercommissie geraakt, maar in de plenaire Kamer drong N-VA aan op extra juridisch advies. Daar moet de Raad van State nu voor zorgen, zeer tot onvrede van groenen en socialisten. Uiteindelijk werd afgesproken dat Kamervoorzitter Patrick Dewael er bij de Raad van State zal op aandringen dat het advies er snel zou komen. Er zal ook een becijfering van het Rekenhof gevraagd worden. Bedoeling zou zijn om alsnog voor het zomerreces over de tekst te kunnen stemmen.