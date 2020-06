Oplichting met 70% gestegen tijdens lockdownperiode in politiezone Erpe-Mere en Lede. Geweld binnen de familie minder spectaculair gestegen dan verwacht

"De oplichtingscijfers zijn de voorbije maanden tijdens de lockdownperiode door het dak gegaan en gestegen met zeker 70%", aldus de korpschef. Omdat onze leefgewoonten veranderd zijn en we bijvoorbeeld meer online hebben gekocht, zijn de cijfers van onlinecriminaliteit gestegen, maar ook oplichting "via de straat" is gestegen.

Lacaeyse geeft een voorbeeld: "we kopen online en er komt nog een bericht dat er wat kleine onkosten bijkomen. Dit is vaak phishing, pogingen van criminelen om je bankgegevens los te krijgen. Maar er was oplichting door mensen die deur aan deur zogezegd mondmaskers gingen verkopen, of die omhalingen deden ten voordele van de zorg, terwijl dat niet waar was".