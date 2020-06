Overal gevolgd, gefilmd en nu ook gemeten: burgers worden projectielen van controle

De bijna 10.000 doden lijken een schim van een ver verleden. Zo getuigde de verkeerssituatie deze week, waar het Verkeerscentrum bijna de ene na de andere melding moest maken over omgevallen vrachtwagens en versperde autosnelwegen.

Kortom, het leven zoals we kennen - goed of slecht, u kiest zelf maar - herneemt zich stilaan weer. Men zou dan ook kunnen verwachten dat we niet alleen de Coronamaatregelen wat kunnen lossen, maar ook de uitgebouwde surveillance die de overheid en sommige bedrijven tijdens de volle crisis oplegden. Daar wringt het schoentje: we beperken niet, we breiden net uit. Waar we ons tijdens de crisis druk maakten over politiedrones die brave achteloze campingbewoners de schrik op het lijf joegen, of ANPR-camera’s die opeens werden ingeschakeld om bestuurders te betrappen die iéts te ver buiten hun domicilie reden, kijken we nu naar een nieuwe vorm van controle: de temperatuursurveillance.