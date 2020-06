Politiepersoneel protesteert tegen kritiek op politiegeweld

Op Facebook werd de voorbije dagen een oproep gelanceerd om op verschillende plekken in het land op straat te komen als reactie op de kritiek die de laatste tijd te horen is op het gebruik van geweld door de politie. Een kleine twee weken geleden nog maar was er op het Poelaertplein in Brussel een massabetoging tegen politiegeweld en racisme. Dat bracht 10.000 mensen op de been.