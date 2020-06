Royals die aan stijl niet inboeten: Victoria's gerecycleerde avondjurk en de mondmaskers van Mathilde mét "upgrade"

Eind mei verraste de koningin al met een oranje-rood mondmasker en eenzelfde ensemble in Oostnieuwkerke. Ze praatte toen met vrouwelijke ondernemers in de zwaar getroffen sierteelt. Mathilde liet bij aankomst weten dat mondmaskers dragen "iets anders is", maar dat we "de gewoonte moeten aannemen".



Haar kleurrijke mondmasker haalde People Magazine dat stelde dat de koningin "stijl niet opoffert voor veiligheid". Het Amerikaanse blad had het over een "upgrade" na haar gebruikelijke standaard (witte) mondmaskers in het begin.

