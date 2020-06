Slecht nieuws voor wielerliefhebbers: Sluitingsprijs, Schaal Sels én Prijs Rik Van Steenbergen gaan niet door

Voor veel wielerliefhebbers is het een domper op de feestvreugde. Organisator Ben Simons vindt het ook jammer. "We hebben nog lang overwogen om toch te proberen om de wedstrijden op een veilige manier te laten doorgaan maar dat is heel moeilijk. We vrezen dat het volksfeest dat zo typisch is aan deze wedstrijden een probleem zal vormen met de huidige coronamaatregelen. We willen echt niet dat er mensen besmet geraken. Daarom slaan we nu een jaartje over. Laat ons hopen dat de Scheldeprijs in oktober wel kan uitrijden, dan krijgt Vlaanderen toch nog een stukje wielersport", vertelt Simons op Radio 2 Antwerpen.