Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón (55), bekend van "De schaduw van de wind", overleden

In Los Angeles, waar hij woonde, is de Spaanse succesauteur Carlos Ruiz Zafón gestorven. Hij was maar 55 jaar en overleed aan de gevolgen van darmkanker. Het bekendste boek van Zafon is "De schaduw van de wind" uit 2001. Daarvan werden wereldwijd meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht. Ook andere romans van Zafon, zoals "Het spel van de engel" en "Het labyrint der geesten" werden bestsellers. Carlos Ruiz Zafon was verschillende keren te gast op de Boekenbeurs van Antwerpen.