Sprookjesachtig festival "Deep In The Woods" uitgesteld tot september 2021

"De afgelopen maanden en weken hebben we alle opties overwogen en grondig bestudeerd," vertelt coördinator Jef Verheijen. "Op dit moment bestaat er nog te veel onduidelijkheid en onzekerheid over hoe we op een veilige, aangename en haalbare manier ons festival kunnen organiseren. We hadden mooie plannen om er een geweldige editie van te maken, maar hebben op dit moment nog geen zicht op hoeveel bezoekers we zouden mogen ontvangen. Daarom hebben met veel pijn in het hart beslist om al vooruit te kijken naar 3, 4 en 5 september 2021."